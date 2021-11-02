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Автоэксперт Шапарин призвал не пытаться восстановить износившиеся шины
Общество
Автоэксперт Шапарин призвал не пытаться восстановить износившиеся шины
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Шины транспорта могут износиться, но процесс восстановления протектора может быть бесполезным. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Резиновая смесь, которую используют при восстановлении протектора, не должна применяться в шинной индустрии. По словам автоэксперта, она не может обеспечить надежное сцепление с дорожным полотном, пишет радио Sputnik.

«Отдельные умельцы нарезают, углубляют протектор, этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности. Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски», — заявил Шапарин.

Перед покупкой шин нужно обратить внимание на год их выпуска. Не стоит пренебрегать правилами хранения резины, в противном случае она может потрескаться. Шапарин рекомендует присмотреться к наличию грыж: их быть не должно.

Во многие российские регионы уже пришли заморозки и снег. Те, кто не успел «переобуть» автомобиль на зимнюю резину должны удостовериться в отсутствии вздутий или сильного износа. Шины нужно менять до наступления отрицательных температур.

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