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Российские приюты для животных могут получить информационную поддержку от государства
Общество
Российские приюты для животных могут получить информационную поддержку от государства
 /  Алиса Громова

, 2 ноября. Минприроды России разрабатывает новые меры поддержки приютов для животных. Ведомство предлагает создать единый список приютов и размещать информацию о них на цифровых площадках.

Сведения о приютах будут включать в себя контактные данные и сообщения об их деятельности. Тематические публикации на эту тему могут быть опубликованы на официальных страницах публичных личностей, входящих в число депутатов Госдумы.

«Кроме того, предлагаем рассмотреть возможность включения тематических публикаций на официальных медиаресурсах известных публичных личностей, входящих в состав депутатов Государственной думы, а также предусмотреть необходимость работы с общественностью и волонтерами на цифровых площадках», — передает ТАСС.

Сейчас проект находится на стадии разработки. Необходимо определить, на какое ведомство ляжет ответственность за создание единого списка приютов для братьев наших меньших.

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