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Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас
Происшествия
Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Эль-Пасо, 2 ноября. Несколько раз осужденный мужчина по имени Пабло Паредеса угрожал оружием учащимся школы в американском штате Техас. Полиции удалось задержать преступника.

Никто из школьников и работников образовательного учреждения не пострадал. Мотивы Паредеса пока не известны, с ним ведутся следственные действия. Местные власти расценили действия рецидивиста как террористическую атаку. Работу школы пока приостановили.

Несколько случаев стрельбы недавно произошли в российских образовательных учреждениях, в Перми и Казани. Во время атак погибли студенты и школьники. В конце октября шестиклассник вооруженный ружьем пришел в здание школы и устроил там стрельбу, чтобы дать отпор обижавшей его сверстнице. Подростка удалось обезвредить, ему оказали психиатрическую помощь.

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