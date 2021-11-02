Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас

Эль-Пасо, 2 ноября. Несколько раз осужденный мужчина по имени Пабло Паредеса угрожал оружием учащимся школы в американском штате Техас. Полиции удалось задержать преступника.

Никто из школьников и работников образовательного учреждения не пострадал. Мотивы Паредеса пока не известны, с ним ведутся следственные действия. Местные власти расценили действия рецидивиста как террористическую атаку. Работу школы пока приостановили.

Несколько случаев стрельбы недавно произошли в российских образовательных учреждениях, в Перми и Казани. Во время атак погибли студенты и школьники. В конце октября шестиклассник вооруженный ружьем пришел в здание школы и устроил там стрельбу, чтобы дать отпор обижавшей его сверстнице. Подростка удалось обезвредить, ему оказали психиатрическую помощь.