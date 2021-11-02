ТАСС: видеообращение Путина на COP26 будет посвящено защите лесов

Глазго, 2 ноября. Видеообращение лидера РФ Владимира Путина, посвященное принятию декларации руководителей государств и кабминов стран - участниц съезда о защите лесов и землепользовании, покажут на саммите в Глазго во вторник, сообщил источник ТАСС.

По данным издания, принятие декларации будет одним из ведущих эвентов саммита, проходящего под эгидой 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Более 100 государств выскажут свою позицию, посвященную остановке процесса обезлесения и стремления к увеличению площади лесных массивов. Кроме России участие в COP26 примут Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, а также страны Африки, Европейского союза и Океании.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что глава государства поучаствует в саммите «Большой двадцатки» в онлайн-режиме. Мероприятия G20 прошли в Риме 30 и 31 октября.