Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии

Глазго, 2 ноября. Полуостров Крым и Донбасс являются «экологическими бомбами в центре Европы». С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский на климатическом саммите в Глазго.

Зеленский в очередной обвинил международное сообщество в невыполнении гарантий безопасности перед Украиной. Он отметил, что сейчас у планеты есть «две экологические бомбы в центре Европы» в лице российского Крыма и неподконтрольного Киеву Донбасса.

«Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса - затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды. И это общая угроза для всего мира», — приводит слова украинского лидера ТАСС.

Сейчас в Глазго проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Участие в ней принимают более 25 тысяч человек из 196 стран мира. На мероприятии уже выступил президент США Джо Байден, который назвал изменение климата угрозой для всего человечества.