Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 02:33
02:28
Общество
Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
02:26
Армия
Атомная подлодка ВМС США врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море
02:20
Общество
Автоэксперт Шапарин призвал не пытаться восстановить износившиеся шины
02:19
Происшествия
Складское помещение загорелось в Московском районе Петербурга
02:08
Происшествия
Против мэра Рыбинска Дениса Добрякова возбудили уголовное дело из-за ДТП
02:03
Общество
Российские приюты для животных могут получить информационную поддержку от государства
02:03
Происшествия
Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас
02:00
Новороссия
Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
01:53
Политика
ТАСС: видеообращение Путина на COP26 будет посвящено защите лесов
01:47
Политика
Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
Все новости

Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
Политика
Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Глазго, 2 ноября. Полуостров Крым и Донбасс являются «экологическими бомбами в центре Европы». С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский на климатическом саммите в Глазго.

Зеленский в очередной обвинил международное сообщество в невыполнении гарантий безопасности перед Украиной. Он отметил, что сейчас у планеты есть «две экологические бомбы в центре Европы» в лице российского Крыма и неподконтрольного Киеву Донбасса.

«Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса - затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды. И это общая угроза для всего мира», — приводит слова украинского лидера ТАСС.

Сейчас в Глазго проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Участие в ней принимают более 25 тысяч человек из 196 стран мира. На мероприятии уже выступил президент США Джо Байден, который назвал изменение климата угрозой для всего человечества.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
донбасс крым зеленский экология климатический саммит
Комментировать