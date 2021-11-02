Один человек пострадал из-за столкновения грузовиков и легкового автомобиля в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 ноября. Два грузовых автомобиля и один легковой столкнулись на автотрассе во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате инцидента один из водителей пострадал.

Согласно предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень на 19 километре трассы Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск. В результате аварии водитель легкового автомобиля Ford Mondeo был госпитализирован с травмами.

Ликвидацией последствий происшествия занимались сотрудники главного управления МЧС России в Ленинградской области. Госавтоинспекция уже выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее на западе Москвы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Последний скрылся с места аварии в неизвестном направлении.