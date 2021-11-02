Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

Москва, 2 ноября. Повысить зарплату на шесть процентов до мая 2022 года планируют 72 процента российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты обзора ЕY.

Конкретный размер повышения зарплаты зависит от политики самой компании. Единого процента пересмотра для всех сотрудников придерживаются 46 процентов фирм, однако 75 процентов также учитывают индивидуальный подход, передает газета «Известия».

Желание компаний поднять зарплаты персоналу может быть связано с позитивной оценкой перспектив восстановления экономики внутри страны и по всему миру, считают аналитики. Однако даже при повышении дохода сотрудников на шесть процентов темпы его роста с низкой вероятностью успеют за инфляцией.

В конце ноября инфляция на территории России может ускориться до 8,02 процента. Такой показатель станет максимальным за последние почти шесть лет.