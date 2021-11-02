Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 02:33
02:28
Общество
Минздрав выпустит рекомендации по использованию кислорода при COVID-19
02:26
Армия
Атомная подлодка ВМС США врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море
02:20
Общество
Автоэксперт Шапарин призвал не пытаться восстановить износившиеся шины
02:19
Происшествия
Складское помещение загорелось в Московском районе Петербурга
02:08
Происшествия
Против мэра Рыбинска Дениса Добрякова возбудили уголовное дело из-за ДТП
02:03
Общество
Российские приюты для животных могут получить информационную поддержку от государства
02:03
Происшествия
Вооруженный рецидивист напал на школу в американском штате Техас
02:00
Новороссия
Политолог Корнилов о статье NI про Донбасс: «Урок Саакашвили 2008 года никто не отменял»
01:53
Политика
ТАСС: видеообращение Путина на COP26 будет посвящено защите лесов
01:47
Политика
Зеленский окрестил Крым и Донбасс угрозами для мировой экологии
Все новости

Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
Экономика
Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
pixabay.com

Москва, 2 ноября. Повысить зарплату на шесть процентов до мая 2022 года планируют 72 процента российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты обзора ЕY.

Конкретный размер повышения зарплаты зависит от политики самой компании. Единого процента пересмотра для всех сотрудников придерживаются 46 процентов фирм, однако 75 процентов также учитывают индивидуальный подход, передает газета «Известия».

Желание компаний поднять зарплаты персоналу может быть связано с позитивной оценкой перспектив восстановления экономики внутри страны и по всему миру, считают аналитики. Однако даже при повышении дохода сотрудников на шесть процентов темпы его роста с низкой вероятностью успеют за инфляцией.

В конце ноября инфляция на территории России может ускориться до 8,02 процента. Такой показатель станет максимальным за последние почти шесть лет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
зарплата опрос бизнес
Комментировать