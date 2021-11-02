Пушков осудил Байдена за кортеж из 100 машин на фоне разговоров о «зеленой» энергетике

Москва, 2 ноября. Изменить современную глобальную модель потребления и производства практически невозможно. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он заверил, что человечество ни к 2030, ни к 2050 году не сможет достичь тех параметров сокращения выбросов углекислого газа, которые установила Организация Объединенных Наций (ООН). Пушков отметил, что следовать этой цели не удается даже таким крупным странам как США, Китай и Индия.

«"Зеленая энергетика" — во многом миф. В последнее время выяснилось, что фанатичное следование ему чревато новым уроном для природы. Кроме того, планету разрывают противоречия и конфликты, схватки за власть и стремление к диктату», — написал Пушков.

Президент США Джо Байден недавно продемонстрировал это стремление к «глобальному лидерству». Он прибыл на саммит «Большой двадцатки» в Риме с кортежем из 100 машин, «нещадно загрязняющих римский воздух».

Алексей Пушков недавно заявил о неизбежности падения рейтинга Джо Байдена. Причиной этого процесса стали рухнувшие надежды американских граждан.