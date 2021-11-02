Адвокат Волкова: полиция устроила «мракобесие» с уголовным преследованием за фото у храмов

Санкт-Петербург, 2 ноября. Уголовные дела, которые возбуждаются против людей за скандальные фотографии возле церквей и храмов, являются абсурдом со стороны правоохранительных органов. Такое мнение озвучила адвокат Виолетта Волкова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Гости студии, в числе которых были также священнослужители и политические деятели, накануне устроили дискуссию на тему «Нужно ли уголовное наказание за оскорбление чувств верующих». Мероприятие было решено провести на фоне возбуждения новых уголовных дел за обнаженные или провокационные фото у храмов.

Юрист Волкова считает, что формулировка закона сама по себе является неуместной. По ее мнению, за оголение ягодиц на фоне храма можно дать максимум 20 суток ареста по статье «Хулиганство», однако устраивать уголовное преследование за подобный проступок непозволительно. Как отметила Волкова, «кто-то разумный и вменяемый должен это остановить». По ее словам, в случае наказания обнаженных девушек следует привлекать к ответственности и СМИ, которые распространяют подобные кадры.

«Сейчас происходит какое-то мракобесие в органах внутренних дел. У правоохранителей какая-то гайка повернулась не туда. Мы живем в современном социуме. Закончится все тем, что фото без платка на фоне храма будет оскорблением», — посетовала юрист.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Подобное мнение высказал и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Его внимание привлек инцидент с таджикским блогером Русланом Бобиевым, который понесет уголовное наказание за скандальный фотосет у храма Василия Блаженного в Москве.

Парламентарий призвал следовать общегражданским принципам и нормам вне зависимости от места. По его словам, обособлять оскорбление чувств верующих в определенный перечень — ошибочно. Амосов считает, что гражданам нужно защищать религиозное пространство, однако давать большие тюремные сроки за подобные инциденты неприемлемо.

«Оскорбление есть оскорбление. <...> Не стоит давать длительные сроки за такие вещи, но не нужно лезть в чужий монастырь со своим правилами», — пояснил политик в ходе пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей /

В дискуссии принял участие и настоятель храма Богоявления Господня Георгий Христич, который призвал всех верующих игнорировать скандальные фото на фоне храмов. Сам священнослужитель скептически относится к формулировке об оскорблении чувств верующих. Христич сделал акцент на случае с девушкой из Петербурга, которую привлекли к ответственности за кадры с голыми ягодицами у Исаакиевского собора. Несмотря на то, что с положением храма для города такая фотосессия, по логике, должна задевать всех горожан, в действительности это выглядит иначе. По словам иерея, сейчас возникает ощущение, что верующая составляющая общества всегда на что-то «обижена».

«Они от много могут оскорбиться, мне этот закон кажется требующим серьезной доработки. Мои чувства как священнослужителя не так легко оскорбить. Девочка сфотографировалась, ну сфоткалась. Не нравится, не нужно смотреть ее фото», — отреагировал священнослужитель.

Pr Scr instagram.com / youneedleonid /

Как отметил Георгий Христич, таким «хайпом» к петербурженке необоснованно уделяется лишнее внимание. Настоятель храма на фоне этого призвал проявлять веру в быту, а не задумываться о ней лишь для наказания людей за фотографии.

Несмотря на экспертное мнение, многие россияне негативно относятся к скандальным фотосессиям на фоне святых мест и различных исторических сооружений. Недавно пользователи российского сегмента Сети обрушились с критикой на девушку за обнаженный фотосет на фоне московского Кремля.