Вильфанд пообещал москвичам плюс 13 в конце рабочей недели

Москва, 2 ноября. Значительное повышение температуры воздуха прогнозируется в Московском регионе в конце недели. Уже в четверг жители столицы ощутят потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшую среду погода станет более пасмурной, возможны выпадения осадков. К пятнице воздух прогреется до 13 градусов.

«Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до +13 градусов будет наблюдаться в Москве», — рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, такой температурный фон придет в Москву из-за теплых воздушных масс, которые будут поступать с востока Средиземноморья. Ночи в конце недели также будут теплыми — семь-восемь градусов тепла, добавил Вильфанд.

В Гидрометцентре недавно пообещали россиянам аномально теплый ноябрь. В большинстве субъектов РФ будет преобладать температура, значительно превышающая средние значения.