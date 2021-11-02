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Вильфанд пообещал москвичам плюс 13 в конце рабочей недели

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 01:11
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плюс 13 в конце рабочей недели
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 2 ноября. Значительное повышение температуры воздуха прогнозируется в Московском регионе в конце недели. Уже в четверг жители столицы ощутят потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшую среду погода станет более пасмурной, возможны выпадения осадков. К пятнице воздух прогреется до 13 градусов.

«Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до +13 градусов будет наблюдаться в Москве», — рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, такой температурный фон придет в Москву из-за теплых воздушных масс, которые будут поступать с востока Средиземноморья. Ночи в конце недели также будут теплыми — семь-восемь градусов тепла, добавил Вильфанд.

В Гидрометцентре недавно пообещали россиянам аномально теплый ноябрь. В большинстве субъектов РФ будет преобладать температура, значительно превышающая средние значения.

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