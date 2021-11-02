Активность мошенников возросла в 1,5 раза за девять месяцев 2021 года в России

Москва, 2 ноября. Число мошеннических атак на клиентов ВТБ увеличилось в полтора раза за первые девять месяцев текущего года. В большинстве случаев аферисты используют несколько схем.

Каждый седьмой случай мошеннической атаки носит «гибридный» характер. Злоумышленники используют методы социальной инженерии и фишинга, пояснил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников в беседе с РИА Новости.

«За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 миллиардов рублей, что на 62% выше аналогичного показателя прошлого года... Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей», — добавил Печатников.

Мошенники регулярно обновляют схемы для обмана граждан. «Лаборатория Касперского» зафиксировала продажи европейских сертификатов о вакцинации против COVID-19. Объявления размещены в даркнете на русском и английском языках.