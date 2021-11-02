Генетик Волчков: Россия может через две недели выйти на плато по COVID-19

Москва, 2 ноября. Ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в России может улучшиться через две недели, если граждане будут строго соблюдать ограничительные меры. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, длительность нерабочих дней будет зависеть от соблюдения введенных мер. Если россияне несерьезно отнесутся к санитарным правилам в этот период, то так называемые длинные выходные придется продлевать.

«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин. У нас доминирующее большинство будет соблюдать меры лишь частично», — заявил Волчков в беседе с газетой «Известия».

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов и вовсе считает, что введенные в период нерабочих дней ограничения должны были быть жестче. По его словам, эпидемиологическая ситуация может улучшиться, только если россияне проведут это время дома в кругу семьи, а не на пикниках с друзьями.