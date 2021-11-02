Инфекционист Чуланов: нерабочие дни в России должны пройти с более жесткими ограничениями

Москва, 2 ноября. Девятидневных выходных с введенными ограничениями может быть недостаточно для улучшения эпидемиологической обстановки в России. Такое заявление сделал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Специалист заявил, что ситуация могла кардинально измениться только в том случае, если бы россияне отнеслись к нерабочим дням с полной серьезностью и соблюдали режим самоизоляции в кругу семьи, находясь дома. В нынешних же условиях девяти дней может не хватить, а ограничения следовало делать более жесткими.

«Иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения», — отметил Чуланов в интервью газете «Известия».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила режим нерабочих дней в России. По ее словам, эта эффективность этой меры целиком и полностью зависит от граждан страны.