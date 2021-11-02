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Бывший президент Молдавии Додон спрогнозировал рост тарифов на газ в стране
Экономика
Бывший президент Молдавии Додон спрогнозировал рост тарифов на газ в стране
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 2 ноября. Стоимость газа для потребителей в Молдавии вырастет минимум в два раза. Таким мнением поделился бывший президент страны, председатель Социалистической партии Игорь Додон.

Политик подчеркнул, что из-за подорожания газа вырастет рыночная стоимость продуктов питания и услуг. Экс-глава государства указал, что жителям Молдовы будет тяжело платить по счетам за голубое топливо.

«Наши специалисты, которые провели расчеты, исходя из имеющейся информации, считают, что тариф может вырасти минимум в два раза, сейчас мы платим 4,3 лея (25 центов), но можем платить от 8 до 13-14 леев (45-80 центов). Это очень много, я думаю, что это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям», — сообщил Додон эфире местного телеканала Prime.

Ранее РФ и Молдавия заключили новое соглашение по поставкам природного топлива на взаимовыгодных условиях. Транзит газа на территорию страны начался с 1 ноября.

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