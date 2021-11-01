Экономист Коломин: власти Петербурга опоздали с созданием транспортных узлов на 15 лет

Санкт-Петербург, 1 ноября. Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» организовал встречу политиков, общественных деятелей и игроков строительного рынка. Гости студии обсудили проблемы новых жилых комплексов и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Градостроительное развитие Северной столицы потерпело ряд неудач. Темпы создания новых домов значительно превышают скорость обустройства районов. Член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, представитель городского Союза краеведов Алексей Ерофеев привел пример провальной застройки.

«Ну а вот, наверное, к неуспехам сейчас отнесу намыв на острове Декабристов. Потому что там домов-то понастроили, а улиц как таковых там до сих пор нет. Там только внутриквартальные проезды — адреса по улицам есть, а как таковых улиц нет. Как там люди добираются на работу по утрам и по вечерам возвращаются, я не знаю», — заявил Ерофеев.

Специалисты также затронули проблему пробок и проезда машин экстренных служб. Наглядными примерами неудачной застройки являются Кудрово и ЖК «Славянка», заявила член совета новостроек при губернаторе Ленинградской области, градостроительного совета и ОП Ленобласти Виктория Шапиро.

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«Потому что там такие же проблемы, как у нас — это пробки, это не хватает дорог, каких-то дополнительных выездов. И у нас в Кудрово и в "Славянке" даже были случаи, когда скорая не могла из-за пробок доехать и были там летальные исходы, к сожалению», — отметила эксперт.

Экономист Александр Коломин оценил ситуацию с транспортной инфраструктурой в Петербурге и сравнил ее с московскими дорогами. Специалист пояснил, что существенные отличия объясняются подходом властей к проблеме. Столичные чиновники озаботились ей еще десять лет назад и начали объединять дороги в единую сеть. Москвичи имеют возможность выбирать более удобные виды транспорта и быстро добираться до пунктов назначения.

В Петербурге же подобные проекты начали появляться только в 2021 году. Смольному нужно было задуматься о развитии транспортной инфраструктуры еще 15 лет назад. Сейчас же жители города вынуждены ежедневно сталкиваться с длинными пробками и проблемами с передвижением.

Коммунальные аварии являются еще одной проблемой Санкт-Петербурга. Недавно прорыв трубы на проспекте Космонавтов привел к перекрытию движения транспорта на участке между улицами Типанова и Орджоникидзе.