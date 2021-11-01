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Новым мэром Харькова станет исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов
Политика
Новым мэром Харькова станет исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов
wikipedia.org  /  500px / the Archive Team

Харьков, 1 ноября. Игорь Терехов набрал свыше 146 тысяч голосов избирателей и одержал победу на выборах мэра Харькова. Сейчас он занимает пост исполняющего обязанности главы украинского города.

Терехова поддержали 146 240 харьковчан, что составляет 50,66 процента от общего числа избирателей. Его главный оппонент — экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин — занял второе место на выборах. За него голоса отдали чуть более 82 тысяч горожан.

Терехов не входит в партию президента Украины «Слуга народа». Он называет себя последователем бывшего харьковского мэра Геннадия Кернеса, скончавшегося в декабре прошлого года.

«Центр Разумкова» ранее представил антирейтинг украинских политиков. Лидирующую позицию в нем занял действующий президент страны Владимир Зеленский, против которого высказались 31,9 процента украинцев.

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