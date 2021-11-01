Худрук МХАТ Бояков уволился по собственному желанию

Москва, 1 ноября. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков покинул свой пост. Артист сообщил на странице в соцсети, что написал заявление по собственному желанию.

Он отметил, что ранее такая инициатива последовала от директора МХАТ Владимира Кехмана. Бояков решил уволиться вопреки действию своего пятилетнего контракта.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — заявил бывший худрук.

Недавно должность проректора Высшей школы экономики покинула Валерия Касамара. Свою деятельность в ВШЭ специалист продолжит на посту директора Института прикладных политических исследований.