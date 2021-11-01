Грета Тунберг призвала мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла»

Глазго, 1 ноября. Лидеры государств, собравшиеся на климатическом саммите COP26 в Глазго, лишь притворяются, что озабочены проблемами экологии. Об этом заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Девушка уверена, что по итогам встречи никаких существенных сдвигов или изменений не последует. По ее мнению, политики, собравшиеся на COP26, должны прекратить «бла-бла-бла».

«На COP лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьезно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьезно к настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия климатического кризиса», — заявила Тунберг на акции протеста рядом с местом проведения.

Ранее на конференции в Глазго выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. По мнению американского лидера, изменяющийся климат может стать угрозой для всего населения планеты.