Марк Цукерберг сообщил о разработке роботизированной кожи для пребывания в метавселенной

Сакраменто, 1 ноября. Американская компания Meta, недавно называвшаяся Facebook, занимается разработкой роботизированной кожи. Об этом заявил основатель фирмы, программист и миллиардер Марк Цукерберг в своих соцсетях.

Специалисты занимаются «новыми интересными исследованиями», которые необходимы для работы метавселенной. Роботизированная кожа позволит создать эффект «физического взаимодействия» в цифровой реальности. Новая разработка станет шагом к «реалистичным виртуальным объектам и физическому взаимодействию в метавселенной».

«Мы разработали сенсорный датчик высокого разрешения и совместно с университетом Карнеги-Меллона создали тонкую роботизированную кожу», — говорится в сообщении Цукерберга.

Он ранее сообщил о смене названия Facebook на Meta. Это объясняется тем, что компания уже давно перестала быть только социальной сетью, теперь она объединяет целый ряд сервисов.