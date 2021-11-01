Руководство «Теремка» пожаловалось московским властям на работу «Макдоналдс»

Москва, 1 ноября. Основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров обратился к московскому мэру Сергею Собянину с жалобой на деятельность «Макдоналдс» в нерабочие дни.

Гончаров заявил, что рестораны «Макдоналдс» нарушают ограничительные меры и продолжают принимать посетителей на своей территории. В связи с этим он просит власти столицы разрешить всем заведениям общепита продолжить работу в привычном формате, передает Forbes.

Руководство «Макдоналдса» не согласно с предъявленными обвинениями. В пресс-службе компании заверили, что работают исключительно навынос.

Сейчас в России действуют нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. Многие регионы приостановили работу заведений общепита. Рестораны и кафе не могут принимать посетителей в своих помещениях и готовят блюда только навынос. Такие меры приняты из-за угрозы распространения коронавируса.

В столице под запрет попала не только работа общепита, но и ночных клубов. Однако не все соблюдают ограничительные меры, о чем свидетельствует инцидент с незаконной вечеринкой в баре на востоке Москвы.