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Боевики совершили четыре теракта в Мали с начала октября
Весь мир
Боевики совершили четыре теракта в Мали с начала октября
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 1 ноября. За минувший месяц боевики совершили четыре теракта, в которых погибли 24 солдата правительственных сил (FAMA), сообщило военное ведомство республики.

По данным пресс-службы, утром 30 октября армейская автоколонна попала в засаду неподалеку от города Мурдиа в западной части государства. Во время атаки радикалов два человека погибли, еще трое получили огнестрельные ранения.

Чуть позже, в населенном пункте Сегу, пикап патруля FAMА подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Ньенджела.

«Пять пассажиров транспортного средства скончались. Организованная сразу после этого зачистка местности позволила арестовать двух подозреваемых. В настоящее время они доставлены в жандармерию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Боевики совершили четыре теракта в Мали с начала октября
Федеральное агентство новостей /

Ранее, 17 октября, террористы совершили налет на блокпост в Ачаране, регион Тимбукту, на севере страны. Во время боя погиб один солдат, однако военным также удалось уничтожить четверых нападавших.

В начале месяца боевики атаковали крупный конвой армии Мали в пригороде Коро-Бандиагара и убили 16 человек. Бойцам FAMA удалось ликвидировать 15 радикалов и захватить 20 мотоциклов.

Премьер-министр африканской страны Шогель Кокалла Маига ранее сообщал, что Франция занимается подготовкой членов террористических группировок в городе Кидаль.

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