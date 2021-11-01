Боевики «Армии освобождения Оромо» захватили город Кемисе в Эфиопии

Аддис-Абеба, 1 ноября. Эфиопские боевики из «Армии освобождения Оромо» (OLA) сообщили о захвате населенного пункта Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе.

В социальных сетях распространяют информацию, якобы боевикам удалось прорвать линию обороны федеральных войск африканской страны и за считанные часы развить полученное преимущество. В настоящее время радикалы стягивают дополнительные части и закрепляются на окраинах населенного пункта.

የወሎ ኦሮሞ ቄሮ እና ቀሬ ትጥቅ የማስፈታት ሀገር የማረጋጋት እንዲሁም መከላከያ ውስጥ ያሉ የኦሮሞና የደቡብ ተወላጆችን በእንክብካቤ በመያዝ ላይ ናቸው።



ድል ለነፃናት ሰራዊተችን ❤️????❤️® pic.twitter.com/H139BBT3sV — ቴD®️ (@TedDyAMosIsa91) October 31, 2021

Пока данных о числе погибших и раненых солдат национальной армии не поступало. В ближайшие дни Правительство Эфиопии планирует организовать контрнаступление и отрезать город от основных сил сепаратистов.

the Oromia liberation militia #OLA

Fully taken over Kemise town which is near Dessie city 75 km

The #Oromo and #TDF are allies and the two armies are in a very short distance to reach each other. pic.twitter.com/MUB6NzRDY0 — Dr Mohamed Abdikafar ???????? ???????? (@SYLsomalia) October 31, 2021

Населенный пункт располагается в непосредственной близости от стратегически важной для властей республики точки Дэссе, за которую также идут бои. Наступление там ведут боевики из движения «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ).

Ранее правительство сообщало, что войска Эфиопии сохраняют контроль над городом, а все заявления радикалов о его захвате не более чем вброс.