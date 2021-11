Боевики «Армии освобождения Оромо» захватили город Кемисе в Эфиопии

Аддис-Абеба, 1 ноября. Эфиопские боевики из «Армии освобождения Оромо» (OLA) сообщили о захвате населенного пункта Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе.

В социальных сетях распространяют информацию, якобы боевикам удалось прорвать линию обороны федеральных войск африканской страны и за считанные часы развить полученное преимущество. В настоящее время радикалы стягивают дополнительные части и закрепляются на окраинах населенного пункта.

Пока данных о числе погибших и раненых солдат национальной армии не поступало. В ближайшие дни Правительство Эфиопии планирует организовать контрнаступление и отрезать город от основных сил сепаратистов.

the Oromia liberation militia #OLA

Fully taken over Kemise town which is near Dessie city 75 km

The #Oromo and #TDF are allies and the two armies are in a very short distance to reach each other. pic.twitter.com/MUB6NzRDY0