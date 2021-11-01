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Боевики «Армии освобождения Оромо» захватили город Кемисе в Эфиопии
Весь мир
Боевики «Армии освобождения Оромо» захватили город Кемисе в Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 1 ноября. Эфиопские боевики из «Армии освобождения Оромо» (OLA) сообщили о захвате населенного пункта Кемисе, что в 75 километрах от стратегического города Дэссе.

В социальных сетях распространяют информацию, якобы боевикам удалось прорвать линию обороны федеральных войск африканской страны и за считанные часы развить полученное преимущество. В настоящее время радикалы стягивают дополнительные части и закрепляются на окраинах населенного пункта.

Пока данных о числе погибших и раненых солдат национальной армии не поступало. В ближайшие дни Правительство Эфиопии планирует организовать контрнаступление и отрезать город от основных сил сепаратистов.

Населенный пункт располагается в непосредственной близости от стратегически важной для властей республики точки Дэссе, за которую также идут бои. Наступление там ведут боевики из движения «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ).

Ранее правительство сообщало, что войска Эфиопии сохраняют контроль над городом, а все заявления радикалов о его захвате не более чем вброс.

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боевики африка эфиопия Кемис
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