Боевики НФОТ убили больше ста жителей города Комболча в Эфиопии

Аддис-Абеба, 1 ноября. Радикалы «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) убили более 100 молодых жителей города Комболча, заявил глава по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу.

По его словам, минувшей ночью боевики проникли на территорию населенного пункта и напали на африканцев, патрулирующих город. Так как у местных отрядов обороны при себе не было огнестрельного оружия, сепаратисты буквально устроили резню.

«С мест приходят сообщения, что радикалы «Народного фронта освобождения Тыграй» грабят частную и разрушают государственную собственность в городах Дэссе и Комболча», — добавил Тулу.

wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Помимо этого, противник нападает на автомобильные колонны с гуманитарным грузом и вырезает население, пытающееся покинуть зону боевых действий. В настоящее время власти предпринимают меры по усилению армейских корпусов на стратегически важном направлении.

Ранее правительство Эфиопии назвало вбросом сообщения о захвате сепаратистами НФОТ города Дэссе. По словам Легессе Тулу, федеральные войска сохраняют контроль над населенным пунктом.