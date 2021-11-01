Премьер-министр Эфиопии призвал жителей страны выступить против боевиков НФОТ

Аддис-Абеба, 1 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал население страны временно прекратить вести повседневные дела и готовиться к борьбе с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщается на официальной станице политика в Facebook.

По его словам, сепаратисты создали беспрецедентный уровень опасности и продолжают активно участвовать в боевых действиях против национальной армии, грабя и убивая гражданских, которые не разделяют их идей.

«Пропаганда ненависти внушила этим силам, что они могут диктовать другим свою волю. Они нападают на соотечественников, занимаются мародерством, уничтожают государственные институты и вводят республику в хаос. Наши военные и ополченцы, добровольцы и простой народ объединились для защиты Эфиопии», — пишет Абий Ахмед.

При этом политик напомнил, что на подконтрольной официальному правительству территории находятся люди, которые прямо поддерживают сепаратистов и даже занимаются финансированием боевиков. Отправляют им не только деньги, вещи, продукты питания, но и информацию о передвижении и скоплении федеральных войск.

«Их много, однако наша сила в единстве. Мы способны дать отпор, но для этого всем жителям нужно временно прекратить вести повседневные дела и быть готовыми в любой момент взять ружье и прикрыть спину товарищей, разоблачить вражеских агентов. Наш народ должен уничтожить террористов НФОТ. Наше население выдерживало множество испытаний на своем пути и сейчас вновь наступило время, когда нужно показать, на что мы способны», — продолжил Абий Ахмед.

Премьер-министр призвал жителей Эфиопии вступать в ряды ополчения и различные военизированные формирования, создаваемые для оказания помощи правительственным войскам на линии фронта. Он также напомнил, что ответственность за беды страны лежит только на сепаратистах, стремящихся к власти.

«Но их цели слишком мелочны, их методы не вызывают отклика в сердцах простых людей. Поэтому им не победить», — заключил он.

В конце октября молодежь эфиопского города Дэссе вышла на демонстрацию против деятельности сепаратистов НФОТ и осудила лидеров радикального движения за убийства среди мирного населения. Многие из африканцев уже вступили в ряды национальных войск и отправились в проблемные регионы.