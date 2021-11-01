Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 23:25
23:08
Общество
Худрук МХАТ Бояков уволился по собственному желанию
23:07
Общество
Грета Тунберг призвала мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла»
23:04
Технологии
Марк Цукерберг сообщил о разработке роботизированной кожи для пребывания в метавселенной
22:59
Происшествия
Искрение провода привело к возгоранию крыши московского трамвая
22:54
Весь мир
Боевики совершили четыре теракта в Мали с начала октября
22:51
Общество
Руководство «Теремка» пожаловалось московским властям на работу «Макдоналдс»
22:42
Весь мир
Боевики «Армии освобождения Оромо» захватили город Кемисе в Эфиопии
22:40
Общество
Роспотребнадзор: карантин в Санкт-Петербурге может быть продлен еще на неделю
22:35
Весь мир
Боевики НФОТ убили больше ста жителей города Комболча в Эфиопии
22:28
Весь мир
Премьер-министр Эфиопии призвал жителей страны выступить против боевиков НФОТ
Все новости

Власти эфиопского штата Амхара ввели комендантский час и объявили мобилизацию населения
Весь мир
Власти эфиопского штата Амхара ввели комендантский час и объявили мобилизацию населения
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 1 ноября. Руководство штата Амхара объявило чрезвычайные меры для противодействия наступающим боевикам «Сил обороны Тыграя» (TDF), сообщает Fana Broadcasting Corporate.

Постоянные атаки сепаратистов и их действия на фронтах, обеспечивающие медленное продвижение подразделений вглубь региона, вынудили местных чиновников ввести комендантский час с 20:00, реквизировать частные транспортные средства и вооружение, провести массовую мобилизацию населения и перенаправить расход бюджета на военные нужды.

В настоящее время жители штата массово записываются в военизированные формирования, которые должны остановить наступление TDF и по возможности нивелировать угрозу. По данным местных СМИ, федеральные власти обещали выслать подкрепление, как только представится возможность.

Власти эфиопского штата Амхара ввели комендантский час и объявили мобилизацию населения
pixabay.com / MaciejBednarek

Население призывают не покидать дома вечером и по возможности передавать огнестрельное оружие ополченцам и представителям национальной армии. Директива руководства также касается автомобильного транспорта, причем предпочтение отдается грузовикам и пикапам, на них планируется переброска бойцов и установка крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Эфиопии нанесли авиаудар по объекту боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в городе Агула, который расположен к северо-востоку от столицы штата Мекеле.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти эфиопского штата Амхара ввели комендантский час и объявили мобилизацию населения
африка эфиопия мобилизация комендантский час
Комментировать