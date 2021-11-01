Власти эфиопского штата Амхара ввели комендантский час и объявили мобилизацию населения

Аддис-Абеба, 1 ноября. Руководство штата Амхара объявило чрезвычайные меры для противодействия наступающим боевикам «Сил обороны Тыграя» (TDF), сообщает Fana Broadcasting Corporate.

Постоянные атаки сепаратистов и их действия на фронтах, обеспечивающие медленное продвижение подразделений вглубь региона, вынудили местных чиновников ввести комендантский час с 20:00, реквизировать частные транспортные средства и вооружение, провести массовую мобилизацию населения и перенаправить расход бюджета на военные нужды.

В настоящее время жители штата массово записываются в военизированные формирования, которые должны остановить наступление TDF и по возможности нивелировать угрозу. По данным местных СМИ, федеральные власти обещали выслать подкрепление, как только представится возможность.

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Население призывают не покидать дома вечером и по возможности передавать огнестрельное оружие ополченцам и представителям национальной армии. Директива руководства также касается автомобильного транспорта, причем предпочтение отдается грузовикам и пикапам, на них планируется переброска бойцов и установка крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Эфиопии нанесли авиаудар по объекту боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в городе Агула, который расположен к северо-востоку от столицы штата Мекеле.