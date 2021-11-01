Представитель ВОЗ в России Вуйнович оценила эффективность нерабочих дней

Москва, 1 ноября. Эффективность нерабочих дней в России будет зависеть от выполнения всех введенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Российские власти объявили период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Некоторые регионы ввели локдаун на несколько дней раньше. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Эффективность ограничительных мер зависит от отношения к ним граждан.

«Это зависит от населения и от такого, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем одна тысяча людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», — заявила Вуйнович.

Власти Новгородской области ранее продлили период нерабочих дней на неделю. Регион стал первым в России, кто принял соответствующее решение.