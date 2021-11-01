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Жители России осудили блогершу за обнаженную фотосессию на фоне Кремля

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 21:55
Происшествия
Жители России осудили блогершу за обнаженную фотосессию на фоне Кремля
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Россияне обсуждают очередную голую фотосессию. На этот раз блогерша выложила в Сеть фото с обнаженными ягодицами на фоне стен Кремля.

По мнению пользователей, девушку вдохновили на этот поступок другие блогеры Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова. За снимки откровенного содержания на фоне храма Василия Блаженного они отправились в колонию на десять месяцев.

«Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала блогерша в своих соцсетях.

У девушки есть аккаунты в Instagram и Telegram. В правоохранительных органах уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге был замечен аналогичный случай. Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогерши за непристойные фотографии на фоне Исаакиевского собора.

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