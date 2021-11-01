ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода

Москва, 1 ноября. Прохождение вакцинации от коронавируса раз в полгода позволит поддерживать в организме высокий уровень антител. Особенно это важно для людей со слабым иммунитетом.

Ответственное соблюдение всех ограничительных и санитарных мер позволит снизить уровень заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в России наблюдается сложная противоэпидемиологическая обстановка, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев», — отметила она в эфире телеканала «Россия–1».

Приблизить победу над пандемией позволит коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо наращивать темпы вакцинации. Делать прививку от COVID-19 рекомендуется раз в шесть месяцев, чтобы поддерживать в организме высокий уровень антител. Ревакцинация необходима даже тем, что перенес коронавирус, так как выработанные в результате болезни антитела тоже со временем снижаются.

Первый компонент вакцины от коронавируса в настоящее время получили свыше 58 миллионов жителей России. Ежедневно в стране прививаются около 650 тысяч граждан.