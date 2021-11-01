Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 22:02
21:58
Общество
Представитель ВОЗ в России Вуйнович оценила эффективность нерабочих дней
21:57
Происшествия
Полиция начала проверку опубликовавшей обнаженные фото на фоне Кремля блогерши
21:52
Происшествия
Жители России осудили блогершу за обнаженную фотосессию на фоне Кремля
21:51
Общество
ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
21:46
Общество
Набережная Ялты ожила и наполнилась туристами после введения нерабочей недели
21:45
Шоу-бизнес
Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021
21:45
Происшествия
Акт самосожжения в ИК Новочеркасска устроили осужденные по нескольким статьям
21:44
Общество
Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться с детьми во время локдауна
21:43
Экономика
Экономисты рассказали, что не дает рублю упасть
21:43
Происшествия
Совершившие акт самосожжения заключенные колонии Новочеркасска отделались легкими ожогами
Все новости

ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 21:51
Общество
ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
Global Look Press  /  Piero Tenagli / Keystone Press Agency

Москва, 1 ноября. Прохождение вакцинации от коронавируса раз в полгода позволит поддерживать в организме высокий уровень антител. Особенно это важно для людей со слабым иммунитетом.

Ответственное соблюдение всех ограничительных и санитарных мер позволит снизить уровень заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в России наблюдается сложная противоэпидемиологическая обстановка, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев», — отметила она в эфире телеканала «Россия–1».

Приблизить победу над пандемией позволит коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо наращивать темпы вакцинации. Делать прививку от COVID-19 рекомендуется раз в шесть месяцев, чтобы поддерживать в организме высокий уровень антител. Ревакцинация необходима даже тем, что перенес коронавирус, так как выработанные в результате болезни антитела тоже со временем снижаются.

Первый компонент вакцины от коронавируса в настоящее время получили свыше 58 миллионов жителей России. Ежедневно в стране прививаются около 650 тысяч граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
воз вакцинация коронавирус COVID-19 ревакцинация
Комментировать