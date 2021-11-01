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Акт самосожжения в ИК Новочеркасска устроили осужденные по нескольким статьям

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 21:45
Происшествия
Акт самосожжения в ИК Новочеркасска устроили осужденные по нескольким статьям
pixabay.com  /  vero_vig_050

Новочеркасск, 1 ноября. Двое заключенных, которые подожгли себя в исправительной колонии (ИК) номер 14 «Хотунок» в Новочеркасске, должны были выйти на свободу в 2028 и 2031 году.

Злоумышленники отбывают наказание по нескольким статьям. В их числе хранение наркотических веществ, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Первый из них был осужден на 13 лет лишения свободы, а второй — на 14 лет. Остается неизвестным, что именно побудило мужчин устроить акт самосожжения.

Двое заключенных ранее забрались на крышу здания ИК и подожгли себя. Сейчас они находятся в ожоговом отделении больницы, работающей по контракту со ФСИН.

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новочеркасск заключенные самосожжение исправительная колония
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