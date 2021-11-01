Совершившие акт самосожжения заключенные колонии Новочеркасска отделались легкими ожогами

Новочеркасск, 1 ноября. Двое заключенных колонии номер 14 «Хотунок» в Новочеркасске подожгли свои штаны, после чего самостоятельно себя потушили. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 18:40 по местному времени. Мужчины забрались на крышу пищеблока и подожгли свою хлопчатобумажную одежду. Форма тут же вспыхнула, заключенные начали бегать и смогли сами потушить пламя, так как не применяли никаких горючих средств.

Обоих пострадавших госпитализировали. Одного из них уже выписали с незначительными ожогами. Второй заключенный пробудет в медучреждении еще один день.

Ранее в Сети появилось видео, как двое мужчин в темное время суток поджигают свои штаны. Ролик оборвался, когда охваченные пламенем пострадавшие начали бегать.