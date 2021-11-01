Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции России против космической гонки вооружений

Нью-Йорк, 1 ноября. Первый комитет ГА ООН поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры для того, чтобы окончательно предотвратить размещение вооружения в космосе.

Комитет ГА ООН, занимающийся вопросами международной безопасности и разоружения, поддержал проект резолюции России против гонки вооружений в космосе, передает РИА Новости. Отмечается, что за резолюцию отдали голоса 126 государств, воздержались 46 и против проголосовали девять. Соавторами выступили такие страны как Узбекистан, Сирия, Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос и Никарагуа.

«Генассамблея ООН призывает все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве», — говорится в тексте резолюции.

Помимо этого, комитет ООН обратился к государствам с призывом прекратить применение силы или угрозы силой в отношении планеты Земля и космических объектов.

Ранее заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что ряд стран планирует развивать свою военную инфраструктуру в космосе, а также готовится к масштабным сражениям в космическом пространстве.