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Профессор Манойло: США подстрекают Киев к войне в Донбассе, чтобы помешать запуску «СП-2»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 21:13
Армия
Профессор Манойло: США подстрекают Киев к войне в Донбассе, чтобы помешать запуску «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. США пытаются спровоцировать вооруженное противостояние между Украиной и Россией, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

По его словам, применение киевскими силовиками ударного беспилотника Bayraktar на востоке Украины, а также захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе было спровоцировано Вашингтоном.

«Какова цель? На мой взгляд, все эти провокационные действия имеют главную задачу: использовать последний шанс и сорвать запуск «Северного потока — 2». Ну, или хотя бы замедлить его запуск», — пояснил Манойло.

Профессор отметил, что Киев пытается создать провокационную ситуацию, чтобы вызвать ответные действия со стороны ДНР и ЛНР, а также втянуть Россию в конфликт. Стоит отметить, что США и несколько европейских государств выступают против запуска «Северного потока — 2». При этом Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают российский проект.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал абсурдом борьбу Запада против «Северного потока — 2». По его словам подобная деятельность может нанести серьезный ущерб европейским странам, поэтому они должны быть заинтересованы в запуске газопровода.

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украина россия сша донбасс северный поток - 2 манойло
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