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Баранец: в случае необходимости Россия превратит базы США в Норвегии в «дымящиеся пещеры»
Армия
Баранец: в случае необходимости Россия превратит базы США в Норвегии в «дымящиеся пещеры»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 ноября. Норвежские скалы не уберегут американские военные базы от огнеметов в случае, если Вашингтон решится на конфликт с Москвой, констатировал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

США развивают военную инфраструктуру в Норвегии и разместили в горах у залива Боген скрытый в пещере военный госпиталь. Пентагон также возродил шесть пещерных складов для оснащения морской пехоты и полагает, что норвежские форпосты помогут нанести удар по Северному флоту в Арктике. В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что США напрасно надеются укрыться от российского контрудара в «норах».

«У России еще со времен войны СССР в Афганистане есть огромный опыт выкуривания противника из подземных коммуникаций. Особенно продвинулся этот опыт выкуривания, когда в Панджшерском ущелье прятались боевики», — напомнил Баранец.

В случае начала конфликта с Россией армия США испытает на себе действие глубинной бомбы, вакуумных снарядов и бетонобойных ракет. И это не полный список вооружений, у ВС РФ есть еще эффективные средства уничтожения живой силы противника в укрытиях — огнеметные системы «Солнцепек» и «Буратино». Они превратят объекты США «в дымящиеся пещеры».

«Снаряды, которые запускаются во входы пещеры и сжигают все на своем пути», — рассказал Баранец.

Ранее на признаки подготовки США к нападению на Северный флот в Арктике указал военный эксперт Константин Сивков. Он полагает, что Пентагон разместит на севере еще и укрытия для подлодок.

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россия норвегия баранец армия сша
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