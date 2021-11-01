Баранец: в случае необходимости Россия превратит базы США в Норвегии в «дымящиеся пещеры»

Москва, 1 ноября. Норвежские скалы не уберегут американские военные базы от огнеметов в случае, если Вашингтон решится на конфликт с Москвой, констатировал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

США развивают военную инфраструктуру в Норвегии и разместили в горах у залива Боген скрытый в пещере военный госпиталь. Пентагон также возродил шесть пещерных складов для оснащения морской пехоты и полагает, что норвежские форпосты помогут нанести удар по Северному флоту в Арктике. В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что США напрасно надеются укрыться от российского контрудара в «норах».

«У России еще со времен войны СССР в Афганистане есть огромный опыт выкуривания противника из подземных коммуникаций. Особенно продвинулся этот опыт выкуривания, когда в Панджшерском ущелье прятались боевики», — напомнил Баранец.

В случае начала конфликта с Россией армия США испытает на себе действие глубинной бомбы, вакуумных снарядов и бетонобойных ракет. И это не полный список вооружений, у ВС РФ есть еще эффективные средства уничтожения живой силы противника в укрытиях — огнеметные системы «Солнцепек» и «Буратино». Они превратят объекты США «в дымящиеся пещеры».

«Снаряды, которые запускаются во входы пещеры и сжигают все на своем пути», — рассказал Баранец.

Ранее на признаки подготовки США к нападению на Северный флот в Арктике указал военный эксперт Константин Сивков. Он полагает, что Пентагон разместит на севере еще и укрытия для подлодок.