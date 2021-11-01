Украинская разведка опровергла сообщения о переброске частей ВС РФ к границе с Украиной

Киев, 1 ноября. Представители украинского оборонного ведомства не подтвердили наращивание российского военного потенциала на границах страны.

Усиления группировки ВС РФ вблизи украинской территории после окончания стратегических учений «Запад — 2021» не произошло. Об этом сообщила пресс-служба украинского минобороны.

«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой указывалось на якобы масштабные перемещения российских войск и тяжелой боевой техники, «включая танки и ракеты, на юге и западе России» вблизи границ с Украиной. Издание утверждало, что у официальных лиц в Европе и США подобные маневры ВС РФ вызывают серьезную озабоченность.

Также сообщалось, что экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов обвинил нынешнее руководство страны в невежестве и коррупции, что стало причиной срыва поставок новых ракет в ВСУ.