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Эд Ширан в детстве сомневался в своей сексуальной ориентации
Шоу-бизнес
Эд Ширан в детстве сомневался в своей сексуальной ориентации
wikipedia.org  /  Eva Rinaldi/CC BY-SA 2.0

Лондон, 1 ноября. Известный британский певец Эд Ширан честно рассказал о своих сомнениях касательно сексуальной ориентации. В детстве музыкант думал, что он гей.

Певец допускал такую мысль из-за женственности и небольшого количества «мужских» увлечений. По словам артиста, он «не очень мужественный человек».

«У меня много типично женственных черт, так много, что раньше меня посещали мысли, а не гей ли я? Я люблю многое из того, что обычно нравится женщинам: музыкальный театр, поп-музыку, Бритни Спирс. Моя «мужская» сторона, наверное, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол», — сказал 30-летний исполнитель в подкасте Man Man Man.

Певец добавил, что его восприятие жизни существенно изменилось после того, как он встретил свою супруг Черри Сиборн. Возлюбленная артиста играет в хоккей.

Неделю назад Эд Ширан сообщил о выявленном у себя коронавирусе. Музыканту пришлось отправиться на самоизоляцию, несмотря на то, что у него запланирован ряд концертов. Он предупредил, что все выступления, которые сможет сделать, покажет в Сети.

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