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Китайские эксперты Sohu предупредили США о разрушительных последствиях атаки на Россию
Армия
Китайские эксперты Sohu предупредили США о разрушительных последствиях атаки на Россию
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Пекин, 1 ноября. Пентагон должен учитывать, что попытка ракетного нападения на Россию закончится для США тем, что между Канадой и Мексикой образуется пустота, заявили эксперты издания Sohu.

Заметное ухудшение отношений между Россией и США вселяют опасения в военных экспертов, которые все чаще говорят о возможности начала ядерного конфликта. По оценке китайских аналитиков Sohu, в случае столкновения ВВС США попытаются нанести массированный удар по противнику, но они слишком медленные и являются легкой мишенью для российских ПВО. «ПолитРоссия» приводит китайскую статью в пересказе.

Основную ставку американские стратеги делают на бомбардировщики B-52, расположенные в Великобритании, но для боевых действий против России они не годятся. Военные обнаружат их сразу после взлета с авиабазы, и у ВКС РФ будет достаточно времени для того, чтобы организовать им «теплый прием». Другие американские бомбардировщики — B-1B больше подходят для такой неординарной задачи, но и они не представляют серьезной угрозы. B-1B будут сбиты еще на подлете, а России достигнет крайне малая часть ракет.

«Никто не может гарантировать, что все ракеты, выпущенные американскими самолетами, будут перехвачены», — добавили аналитики из КНР.

Каким бы не был результат атаки американских бомбардировщиков, США должны понимать, что Россия не оставит без ответа ядерный удар по своей территории. После этого между Канадой и Мексикой может образоваться пустота, а B-1B после атаки станет некуда возвращаться.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев указал, что на случай ракетного нападения у российской армии припасена система ответного удара «Периметр», более известная в НАТО как «Мертвая рука».

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