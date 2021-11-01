Жители ЦАР вышли на стихийный митинг против сотрудничества Франции с боевиками UPC

Грамотные управленческие решения, нацеленность на диалог с политической оппозицией и объявление режима прекращения огня на всей территории Центральноафриканской Республики позволили президенту Фостен-Арканжу Туадера стабилизировать обстановку внутри страны.

Однако не все члены бандформирований готовы вернуться к мирной жизни и сесть за стол переговоров. Так, поддерживаемый Францией главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса продолжает противодействие национальной армии (FACA) и нападения на гражданских, что вызывает народный гнев.

О том, как жители африканской страны выражают недовольство сотрудничеством между бывшей метрополией и радикалами — в репортаже специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Протест в столице

Десятки жителей Банги собрались на стихийный митинг у посольства Франции. Активисты осуждают Пятую республику за финансирование нигерийских наемников и боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), которые нападают на гражданских и военнослужащих.

Сидячая забастовка началась после публикации сообщения лидера бандформирования Али Дарассы, выступившего с бездоказательными обвинениями в адрес правительства республики и его союзников.

#Centrafrique

NON à la protection des rebelles ! Ali Darassa doit être arrêté et présenté devant la justice pour tous ses crimes contre la population centrafricaine !

Une manifestation près de l’Ambassade français tenue le 31 octobre 2021. pic.twitter.com/Yb7rVl4Wtp — Fernand Ngomo (@ngomo_f) November 1, 2021

По словам участников протеста, группировка является одной из самых опасных, так как ее члены атакуют не только военных, но и мирных жителей. Население ЦАР призвало Францию отказаться от поддержки радикалов и отдать их лидера под суд.

Участники мероприятия скандировали: «Али Дарасса — террорист!», «Али Дарасса — убийца и виновник бойни под Алиндао!», указывая на недопустимость взаимодействия Парижа с членами бандформирования. Многие вышли на улицы с плакатами, надписи на которых также осуждали действия радикалов.

Центральноафриканцы не сомневаются, что правительство Франции ничего не делает для предотвращения сложившейся ситуации. В связи с этим население ЦАР в очередной раз призвало осудить действия преступника и тех, кто оказался замешан в сотрудничестве с ним.

Жажда справедливости

Новый митинг стал закономерным продолжением акций протеста, которые бушевали у посольства ранее. В начале сентября у здания представительства Пятой республики уже собирались неравнодушные к судьбе родного государства граждане. Они требовали наказания для руководства третьего в мире производителя вин и пива на Черном континенте, французского концерна Castel, дочернюю компанию которого уличили в финансировании боевиков UPC Али Дарассы.

Тогда манифестанты объявили бойкот продукции SUCAF RCA — популярному в стране пиву, которое разливают на предприятии Castel. Часть центральнаофриканцев пришла на мероприятие с плакатами, где виднелись осуждающие надписи: «Мы хотим правды», «Нет пиву MOCAF», а также «Stop MOCAF».

#CENTRAFRIQUE

Le 1er septembre a eu lieu un rassemblement devant l’ambassade de #France à #Bangui. Les manifestants ont protesté contre les actions de la société française du groupe #Castel, dont la filiale #MOCAF est accusée de collaborer avec les groupes rebelles #UPC #CPC pic.twitter.com/3lcVRQYQmx — MoussaLeVisionnaire +224???????? (@SangareAssa) September 1, 2021

Слив внутренних документов

О взаимодействии радикалов с французской компанией стало известно в конце августа, когда представители неправительственной группы расследователей The Sentry выпустили доклад, в котором раскрыли внутреннюю документацию винного концерна Castel, владеющего более чем 240 филиалами в 50 странах.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Так, согласно попавшим в Сеть данным, в 2014 году представительство фирмы в ЦАР SUCAF RCA и его «дочка» — парижская SOMDIAA заключили «соглашение о безопасности» с группировкой Али Дарассы.

«Они создали сложную и неформальную систему финансирования бандформирований посредством прямых и косвенных денежных переводов», — указано в опубликованном документе.

Теневое сотрудничество с боевиками происходило посредством заранее согласованных «поборов» на блокпостах, через которые проходили грузовые автомобили SUCAF. Кроме того, технический персонал французского концерна ремонтировал и обслуживал автотранспорт радикалов после боев с правительственными силами ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В обмен на это UPC обеспечивала безопасность территории завода и его работников, а также следила за тростниковыми полями предприятия и сохраняла монополию на продажу сахара в других префектурах республики. По данным The Sentry, руководство SUCAF знало о деятельности радикалов, но закрывало глаза на грабежи и убийства мирного населения ради получения прибыли.

Примечательно, что представителям Castel Group и Елисейскому дворцу регулярно передавали сообщения о всевозможных преступлениях боевиков, подконтрольных Али Дарассе.