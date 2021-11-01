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Верховный суд США рассмотрит техасский закон об абортах
Весь мир
Верховный суд США рассмотрит техасский закон об абортах
Global Look Press  /  Rod Lamkey / Consolidated News Photos

Вашингтон, 1 ноября. Верховный суд США в понедельник приступит к рассмотрению закона штата Техас об абортах.

Противники спорного законодательства на этот раз не станут оспаривать его по существу, а сосредоточатся на особенностях правоприменения. Техасские законодатели заранее попытались выйти из-под возможных исков, предусмотрев возможность следить за соблюдением закона обычных граждан, которые имеют право подавать в суд на нарушителей закона и лиц, которые способствовали его нарушению. Это может быть врач, который провел незаконную процедуру прерывания беременности, члены семьи женщины, поддержавшие ее решение сделать аборт или даже водитель такси, который довез женщину до клиники. Закон позволяет истцу взыскать с ответчика компенсацию в размере 10 тысяч долларов.

Правозащитные организации видят в этом законе, который запрещает проводить процедуру аборта после того, как у плода фиксируется сердцебиение, нарушение права женщин на свободу распоряжения собственным телом. А механизм действия закона, который предполагает денежное поощрение истцов — своеобразной взяткой.

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Global Look Press / Jeff J. Newman / Keystone Press Agency

Критики закона указывают, что практика его правоприменения может быть потенциально опасной, если будет внедрена и в другие спорные акты, такие как законы о владении оружием.

В понедельник Верховный суд США должен вынести решение о том законно ли наделять граждан правами обеспечивать исполнение законодательства.

Между тем, судьи не смогли прийти к единому мнению о том является ли закон штата Техас конституционным. Тем более будет трудно вынести решение о недопустимости для граждан следить за исполнением законов, поскольку это также может создать опасный прецедент в американском правосудии.

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