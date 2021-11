Верховный суд США рассмотрит техасский закон об абортах

Вашингтон, 1 ноября. Верховный суд США в понедельник приступит к рассмотрению закона штата Техас об абортах.

Противники спорного законодательства на этот раз не станут оспаривать его по существу, а сосредоточатся на особенностях правоприменения. Техасские законодатели заранее попытались выйти из-под возможных исков, предусмотрев возможность следить за соблюдением закона обычных граждан, которые имеют право подавать в суд на нарушителей закона и лиц, которые способствовали его нарушению. Это может быть врач, который провел незаконную процедуру прерывания беременности, члены семьи женщины, поддержавшие ее решение сделать аборт или даже водитель такси, который довез женщину до клиники. Закон позволяет истцу взыскать с ответчика компенсацию в размере 10 тысяч долларов.

