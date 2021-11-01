Телеведущего Андрея Малахова подозревают в ношении парика

Москва, 1 ноября. Прическа телеведущего Андрея Малахова начала вызывать вопросы у зрителей его шоу и коллег. Окружающие подозревают, что звезда экрана носит парик.

По мнению поклонников, волосы Малахова стали выглядеть неестественно в новых выпусках его шоу «Прямой эфир». Странности в прическе ведущего заметили редакторы и ассистенты, работающие над передачей, пишет «Экспресс газета».

«Сами всякое думаем, но спросить стесняемся», — говорят коллеги звезды экрана.

В Сети выдвигаются разные версии причин, по которым Малахов мог надеть парик. Зрители и СМИ предполагают, что у телеведущего могли возникнуть проблемы с волосами из-за некоего заболевания. Разумеется, многие сразу думают о раке и химиотерапии.

Prt Scr Россия 1 /

Еще одна вероятная причина предполагаемого облысения знаменитости — неблагоприятная наследственность. Даже в народе говорят, что мужчина, скорее всего, рано облысеет, если его отец лишился волос довольно молодым. Однако доподлинно неизвестно, возникали ли у покойного отца Малахова проблемы с волосами.

Однако причина возможного ношения парика ведущим может быть проста. По мнению некоторых поклонников, Малахов просто сделал неудачную стрижку.

«А может, его стилисты напортачили — неудачно постригли, — вот он и прячет бобрик под париком?» — предполагают в соцсетях.

Ранее Андрей Малахов посетил свой родной город — Апатиты Мурманской области. Он не просто приехал в знаковое место, но и прогулялся по городу с коробкой на голове.