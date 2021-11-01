Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 22:00
21:58
Общество
Представитель ВОЗ в России Вуйнович оценила эффективность нерабочих дней
21:57
Происшествия
Полиция начала проверку опубликовавшей обнаженные фото на фоне Кремля блогерши
21:52
Происшествия
Жители России осудили блогершу за обнаженную фотосессию на фоне Кремля
21:51
Общество
ВОЗ: людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
21:46
Общество
Набережная Ялты ожила и наполнилась туристами после введения нерабочей недели
21:45
Шоу-бизнес
Самые эффектные наряды зарубежных знаменитостей на Хеллоуин-2021
21:45
Происшествия
Акт самосожжения в ИК Новочеркасска устроили осужденные по нескольким статьям
21:44
Общество
Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться с детьми во время локдауна
21:43
Экономика
Экономисты рассказали, что не дает рублю упасть
21:43
Происшествия
Совершившие акт самосожжения заключенные колонии Новочеркасска отделались легкими ожогами
Все новости

Военизированные формирования штата Амхара помогут армии Эфиопии в борьбе с сепаратистами
Весь мир
Военизированные формирования штата Амхара помогут армии Эфиопии в борьбе с сепаратистами
twitter.com  /  @Abiy Ahmed Ali

Аддис-Абеба, 1 ноября. Армию Эфиопии в борьбе с сепаратистами усилили военизированными формированиями штата Амхара (FANO). Новые подразделения отправляются на фронт.

По данным местных СМИ, добровольцы помогут национальным войскам сражаться с сепаратистами «Сил обороны Тыграя» (TDF) на самых опасных участках. Предполагается, что жители города Гондэра, откуда и набирали ополчение, останутся служить вместе, так как они обладают слаженностью и знакомы друг с другом.

В военизированные формирования призывались люди с крепким здоровьем и основными навыками ведения боевых действий. Остальные дисциплины им предстоит постигать непосредственно на полях сражений.

Военизированные формирования штата Амхара помогут армии Эфиопии в борьбе с сепаратистами
twitter.com / @AbiyAhmedAli

FANO также придется заниматься рейдами и зачистками территорий от боевиков TDF, так как последние активно применяют партизанские тактики ведения боя. Они используют легкий колесный транспорт для молниеносных атак и последующего отступления до прихода основных сил противника.

Ранее правительство Эфиопии сообщало, что национальная армия сохраняет контроль над городом Дэссе на севере страны, а заявления сепаратистов об обратном не более чем вброс.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Военизированные формирования штата Амхара помогут армии Эфиопии в борьбе с сепаратистами
африка эфиопия аддис-абеба амхара силы обороны тыграя
Комментировать