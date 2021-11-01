Военизированные формирования штата Амхара помогут армии Эфиопии в борьбе с сепаратистами

Аддис-Абеба, 1 ноября. Армию Эфиопии в борьбе с сепаратистами усилили военизированными формированиями штата Амхара (FANO). Новые подразделения отправляются на фронт.

По данным местных СМИ, добровольцы помогут национальным войскам сражаться с сепаратистами «Сил обороны Тыграя» (TDF) на самых опасных участках. Предполагается, что жители города Гондэра, откуда и набирали ополчение, останутся служить вместе, так как они обладают слаженностью и знакомы друг с другом.

В военизированные формирования призывались люди с крепким здоровьем и основными навыками ведения боевых действий. Остальные дисциплины им предстоит постигать непосредственно на полях сражений.

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FANO также придется заниматься рейдами и зачистками территорий от боевиков TDF, так как последние активно применяют партизанские тактики ведения боя. Они используют легкий колесный транспорт для молниеносных атак и последующего отступления до прихода основных сил противника.

Ранее правительство Эфиопии сообщало, что национальная армия сохраняет контроль над городом Дэссе на севере страны, а заявления сепаратистов об обратном не более чем вброс.