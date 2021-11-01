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Немецкий депутат Вагенкнехт призвала Запад отказаться от попыток противостояния с РФ и КНР
Политика
Немецкий депутат Вагенкнехт призвала Запад отказаться от попыток противостояния с РФ и КНР
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 1 ноября. Европа должна проводить независимую политику безопасности, а не направляться к новым войнам, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт.

Парламентарий призвала Запад отказаться от попыток противостояния с Россией и Китаем. По ее словам, Европа нуждается в новом оборонительном союзе и должна отказаться от агрессивной политики НАТО.

«Мы приближаемся к конфликту не только с Россией, но и с Китаем. Европа должна стать самостоятельной и проводить независимую политику безопасности, которая отвечала бы нашим интересам», — сказала Сара Вагенкнехт.

Альянс расширился до российской границы, что только обостряет ситуацию. Необходимы новые инициативы по разоружению, чтобы не ставить под угрозу весь мир, подытожила депутат бундестага.

Ранее Германия пригрозила сократить помощь Судану. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к возвращению в Судане гражданского переходного правительства.

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