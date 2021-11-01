Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в ковидных госпиталях Хакасии

Абакан, 1 ноября. Военные врачи Центрального военного округа организовали круглосуточное дежурство в медицинских учреждениях Хакасии, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военные реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и терапевты обладают большим опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Они ведут круглосуточное наблюдение за больными с тяжелыми формами COVID-19.

«Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.