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Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в ковидных госпиталях Хакасии

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 21:00
Армия
Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в ковидных госпиталях Хакасии
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Абакан, 1 ноября. Военные врачи Центрального военного округа организовали круглосуточное дежурство в медицинских учреждениях Хакасии, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военные реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и терапевты обладают большим опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Они ведут круглосуточное наблюдение за больными с тяжелыми формами COVID-19.

«Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.

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россия хакасия военные врачи коронавирус
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