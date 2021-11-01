Суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери Прохора Шаляпина

Волгоград, 1 ноября. Мать финалиста шестой «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина Елена Колесникова стала фигуранткой уголовного дела, которое рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Женщину, которая работает в одной из волгоградских больниц, подозревают в получении взяток от осужденных. По версии следствия, она выписывала освобождение от исправительных работ, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Суд начал рассматривать дело в отношении матери Шаляпина в сентябре. Женщину задержали еще весной, тогда она согласилась дать признательные показания. Кроме того, Колесникова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Однако подсудимая отказалась от первоначальных показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», — пояснил источник.

Следующее заседание по делу в отношении матери певца запланировано на 12 ноября. Суд рассмотрит ходатайство защиты об отправке дела на доследование. Колесникова требует, чтобы обвинение переквалифицировали на менее тяжкое.

Недавно внимание к Прохору Шаляпину привлекла смерть его супруги Татьяны Клаудии Девис, с которой они были женаты менее двух месяцев. Певец рассказывал, что незадолго до ухода из жизни жена подарила ему квартиры в Москве. Артист намерен оставить недвижимость себе.