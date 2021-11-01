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Депутаты ЦАР повышают эффективность работы национального парламента
Весь мир
Депутаты ЦАР повышают эффективность работы национального парламента
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 1 ноября. Депутаты Центральноафриканской Республики приняли участие в семинаре по повышению эффективности работы национального парламента, сообщает Ndjoni Sango.

Среди рассматриваемых на мероприятии тем: расширение функций и организации труда народных избранников, их взаимодействие с другими государственными институтами, более качественное осмысление законопроектов, понятие неприкосновенности.

«Важность повышения квалификации депутатов заключается в том, чтобы сделать должностных лиц эффективными в принятии решений, от которых зависит жизнь и благосостояние рядовых центральноафриканцев», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению первого вице-спикера Эвариста Гамана, целью семинара является оснащение парламентариев для качественного выполнения работы.

Депутаты ЦАР повышают эффективность работы национального парламента
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Мы стремимся снабдить обучающихся необходимыми инструментами, позволяющими лучше выполнять поставленные задачи. Важно предоставить им все, что поможет в организации и функционировании Национального собрания», — сказал он.

Более того, после семинара народных избранников ознакомят с работой практически всех подкомитетов и департаментов правительства, что повысит уровень осведомленности и поможет в законотворческой деятельности. Ранее премьер-министр страны Анри-Мари Дондра заявил о необходимости провести полную модернизацию властных структур.

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