Депутаты ЦАР повышают эффективность работы национального парламента

Банги, 1 ноября. Депутаты Центральноафриканской Республики приняли участие в семинаре по повышению эффективности работы национального парламента, сообщает Ndjoni Sango.
Среди рассматриваемых на мероприятии тем: расширение функций и организации труда народных избранников, их взаимодействие с другими государственными институтами, более качественное осмысление законопроектов, понятие неприкосновенности.
«Важность повышения квалификации депутатов заключается в том, чтобы сделать должностных лиц эффективными в принятии решений, от которых зависит жизнь и благосостояние рядовых центральноафриканцев», — пишут сотрудники СМИ.
По мнению первого вице-спикера Эвариста Гамана, целью семинара является оснащение парламентариев для качественного выполнения работы.
«Мы стремимся снабдить обучающихся необходимыми инструментами, позволяющими лучше выполнять поставленные задачи. Важно предоставить им все, что поможет в организации и функционировании Национального собрания», — сказал он.
Более того, после семинара народных избранников ознакомят с работой практически всех подкомитетов и департаментов правительства, что повысит уровень осведомленности и поможет в законотворческой деятельности. Ранее премьер-министр страны Анри-Мари Дондра заявил о необходимости провести полную модернизацию властных структур.