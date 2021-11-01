Ливия намерена увеличить присутствие иностранных нефтегазовых компаний

Триполи, 1 ноября. Министерство нефти и газа Ливии намерено увеличить присутствие международных сырьевых компаний в стране. Соответствующее предложение направлено переходному Правительству национального единства (ПНЕ).

Заместитель главы ведомства Рифат аль-Абар сообщил, что план по расширению числа корпораций лег на стол руководства ПНЕ. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба рассмотрит документ и вынесет решение в ближайшее время.

Предложение профильного министерства также подразумевает увеличение числа инвесторов и региональных партнеров. Инициатива направлена на поддержку нефтегазового сектора североафриканского государства.

Среди компаний, увеличение активности которых ожидают в стране, значится французская TotalEnergies. Последняя стремится закрепиться в отрасли путем увеличения своей доли участия в концессии Waha.

В прошлом месяце ПАО «Татнефть» объявила о возобновлении геологоразведочных работ на нескольких месторождениях в Ливии. Стороны подписали четыре соглашения о разделении продукции, позволяющие добывать сырье на задокументированной территории.