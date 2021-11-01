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Актриса Орлова встала на сторону Яковлевой: «Женщины не обязаны прикрывать извращенцев»
Шоу-бизнес
Актриса Орлова встала на сторону Яковлевой: «Женщины не обязаны прикрывать извращенцев»
 /  Мария Регнетта

В России актрисы должны сниматься в кино, не боясь непристойных предложений во время съемок со стороны мужчин. Об этом в беседе с ФАН заявила актриса театра и кино, продюсер и певица Марина Орлова.

Ранее злободневную тему харассмента, волнующую женщин по всему мира вне зависимости от социального статуса, подняла российская актриса Алена Яковлева. Артистка призналась, что, на съемках на «Мосфильме» ей пришлось пережить сексуальные домогательства со стороны «известного режиссера», имя которого она раскрывать не стала. Артистка подчеркнула, что мужчина обещал сделать ее востребованной и известной в киноиндустрии в обмен на массаж. Этот случай не был единственным. По словам Яковлевой, к ней приставал еще один влиятельный человек, отказ которому оставил Алену на 15 лет без актерской карьеры.

Актриса Орлова: надеюсь, что в России женщины смогут называть имена своих насильников
Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Многие российские звезды не остались в стороне от шокирующего заявления. Так, актриса Марина Орлова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей призналась, что не может дождаться того момента, когда женщины в России смогут, наконец, не натыкаясь на осуждения общественности, называть имена своих обидчиков.

«Я жду, когда Россия станет цивилизованной страной, когда женщины смело смогут называть имена своих обидчиков, не боясь о последствиях. Жду, когда статус, положение, деньги, должность не будет гарантом безнаказанности, когда и женщины, и мужчины смогут сниматься в кино, не боясь, что за кулисами им сделают непристойное предложение», — сказала она.

Актриса подчеркнула, что молчать и прикрывать своего обидчика — это почти то же самое, что и поощрение домогательства.

«Сейчас я, работая в Америке и наслаждаюсь уважением ко мне как к женщине, как к актрисе. Надеюсь, скоро мои коллеги поймут, что не обязаны прикрывать извращенцев. Тем самым они лишь поощряют домогательство», — заключила она.

Актриса Орлова: надеюсь, что в России женщины смогут называть имена своих насильников
Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Ранее в беседе с ФАН заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова поддержала актрису, народную артистку РФ Алену Яковлеву, пережившую домогательства на «Мосфильме». Проклова призналась, что очень ей сочувствует. Елена выразила радость относительно того, что теперь об этом можно говорить и не стыдиться прошлого. Проклова также подчеркнула, что не жертвы домогательства должны стыдиться ситуации, а те, кто это совершает.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Орлова встала на сторону Яковлевой: «Женщины не обязаны прикрывать извращенцев»
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