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Власти ЦАР начали подготовку к параду в честь 63-й годовщины провозглашения республики
Весь мир
Власти ЦАР начали подготовку к параду в честь 63-й годовщины провозглашения республики
twitter.com  /  Regis Mandaba

Банги, 1 ноября. Власти ЦАР начали подготовку к параду в честь 63-й годовщины провозглашения республики. Тренировки проводятся на проспекте Мучеников, сообщает издание Ndjoni Sango.

Журналисты напоминают, что 1 декабря 1958 года бывшую колонию в составе французской экваториальной Африки Убанги-Шари впервые провозгласили Центральноафриканской Республикой. В связи с этим правительство страны ежегодно проводит пышные торжества.

В 2021 году запланировано порядка 20 тренировок, которые позволят организовать красивое прохождение колонн и сделать парад незабываемым. В организации мероприятия участвуют государственные предприятия и департаменты, армия, полиция, различные общественные организации, а также учащиеся школ, лицеев и институтов.

Власти ЦАР начали подготовку к параду в честь 63-й годовщины провозглашения республики
facebook.com / Dubois Bouanda

«Это особенный день для жителей Центральноафриканской Республики, соответственно, он должен быть идеален и выверен буквально до минуты», — пишут авторы издания.

На празднике население ЦАР увидит торжественный марш, гонки на каноэ, футбольные и баскетбольные матчи, а также ряд других мероприятий. Отдельного упоминания заслуживает подготовка к параду правительственных сил (FACA) в учебном лагере Кассаи под руководством бригадного генерала Аркадиуса Бетибанги и заместителя начальника по планированию Анри Гренгбо.

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