«Газпром» подсчитал объем запасов голубого топлива в европейских хранилищах

Москва, 1 ноября. Российская компания «Газпром» отмечает, что уровень заполненности ПХГ в Европе отстает от показателей 2020 года на 18,2 млрд кубометров, а в украинских — на 10,1 млрд кубометров, сообщает RT.

Холдинг опубликовал ежемесячную статистику со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. По заявлению представителей компании, в середине октября отставание по запасам газа в ЕС составляло 18,5 млрд кубических метров, а в хранилищах Украины — 9 млрд кубометров.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что предприятие намерено продолжить закачку голубого топлива в российские подземные хранилища в период нерабочих дней. Подобные действия позволят повысить надежность газоснабжения отечественных потребителей в зимний период.