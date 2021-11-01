Лена Катина опровергла слухи о воссоединении «Тату»

Москва, 1 ноября. Певица Лена Катина прокомментировала слухи о воссоединении группы «Тату», которая прекратила свое существование десять лет назад. Артистка указала, что команда не собирается воссоединяться.

Лена Катина и Юлия Волкова готовились к трибьют-шоу в честь 20-летия группы. Многие поклонники предположили, что после концертов последует возрождение коллектива.

«Мы говорили о трибьют-шоу, а люди это расценили как воссоединение. Мы не планируем воссоединение. Группа «Тату» осталась в прошлом. На пике, исполнив свое предназначение», — сказала Лена Катина в интервью изданию «7Дней.ру».

Она добавила, что Волкова будет участвовать в трибьют-шоу. Но в каком статусе бывшие участницы «Тату» окажутся на концерте, пока неизвестно. По словам Катиной, до сих пор идут переговоры, пишет «Культуромания».

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, что бывшие солистки «Тату» воссоединятся для шоу. По его мнению, исполнительницы хотят быстро заработать деньги.