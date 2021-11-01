Боевики впервые атаковали позиции правительственной армии ЦАР при помощи беспилотников

Банги, 1 ноября. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) продолжают нарушать ранее объявленное президентом ЦАР перемирие. На этот раз они впервые применили беспилотники для атаки позиций правительственной армии (FACA), сообщает издание Ndjoni Sango.

По словам источника из национальных сил обороны, в районе Абба на Западе Центральноафриканской Республики произошел инцидент с участием дрона MAVIC. Радикалы обратились к опыту сирийских террористов, использовав БПЛА для доставки и сброса самодельного взрывного устройства на базу военных.

Тем не менее специалистам FACA удалось вовремя заметить и «заглушить» беспилотник, после чего его принудительно посадили и подорвали на расстоянии. Никто не пострадал.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Боевики CPC впервые используют современные технологии в преступных целях. Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность командования и теперь все неопознанные летательные аппараты будут уничтожаться в зоне ответственности армии на всей территории ЦАР», — пишут авторы издания.